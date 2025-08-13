Укр Рус
13 августа, 22:03
Может заменить Забарного: Борнмут нацелился на подписание украинского защитника

Валерия Фургалец
Основные тезисы
  • Борнмут рассматривает возможность подписания 23-летнего украинского защитника Арсения Батагова из Трабзонспора в качестве замены Ильи Забарного.
  • Турецкий клуб готов начать переговоры по трансферу только при предложении от 20 миллионов евро, тогда как контракт Батагова действует до 2028 года.

Несколько дней назад ПСЖ официально объявил о подписании Ильи Забарного. Игрок покинул Борнмут, в котором был основным игроком.

Борнмут рассматривает возможность подписания 23-летнего украинского защитника Арсения Батагова из Трабзонспора. Его рассматривают как замену Илье Забарному, пишет 24 Канал со ссылкой на TrabzonHub.

Борнмут нацелился на Батагова

"Вишни" заинтересовались 23-летним Арсением Батаговым, который сейчас играет в турецком Трабзонспоре.

Турецкий клуб готов начать переговоры по трансферу только в случае предложения от 20 миллионов евро.

Контракт Батагова с Трабзонспором действует до 30 июня 2028 года, а Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

Услугами украинца ранее также интересовался английский Брайтон.

Отметим, что Илья Забарный пришел на подписание контракта с ПСЖ в вышиванке.
 