Несколько дней назад ПСЖ официально объявил о подписании Ильи Забарного. Игрок покинул Борнмут, в котором был основным игроком.

Борнмут рассматривает возможность подписания 23-летнего украинского защитника Арсения Батагова из Трабзонспора. Его рассматривают как замену Илье Забарному, пишет 24 Канал со ссылкой на TrabzonHub.

Читайте также Клуб АПЛ отдает 37 миллионов фунтов за Довбика: там уже играет украинец

Борнмут нацелился на Батагова

"Вишни" заинтересовались 23-летним Арсением Батаговым, который сейчас играет в турецком Трабзонспоре.

Турецкий клуб готов начать переговоры по трансферу только в случае предложения от 20 миллионов евро.



Контракт Батагова с Трабзонспором действует до 30 июня 2028 года, а Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

Услугами украинца ранее также интересовался английский Брайтон.

Отметим, что Илья Забарный пришел на подписание контракта с ПСЖ в вышиванке.

