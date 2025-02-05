"Тайсон був набагато кращим": легендарний боксер висловився про бої Усика та Ф'юрі

Боксер Рой Джонс прокоментував два бої Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Він вважає, що "Циганський король" в обох боях проявив себе краще.

У травні та грудні 2024 року відбулися бої Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. В обох протистояннях перемогу здобув український боксер.

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Чи згоден Джонс з перемогою Усика

Він зазначив, що йому подобаються обидва боксери і важко обрати сильнішого, пише 24 канал з посиланням на IFL TV.

Враховуючи два поєдинки Тайсона з Усиком і зважаючи на два бої Джошуа проти Олександра... думаю, Ф'юрі був набагато кращим. Я віддаю перевагу йому у бою з Ей-Джеєм. Тут шанси 50 на 50, але поки я більше схиляюсь саме до Тайсона,

– сказав Рой Джонс.

Нагадаємо, що у першому бою Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів, а у другому – одноголосним. Також після протистоянь з українцем Тайсон Ф'юрі ухвалив рішення про завершення кар'єри.