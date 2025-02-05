"Тайсон був набагато кращим": легендарний боксер висловився про бої Усика та Ф'юрі
- Рой Джонс вважає, що Тайсон Ф'юрі проявив себе краще в боях проти Олександра Усика, хоча перемогу здобув український боксер.
- Усик переміг Ф'юрі у травні та грудні 2024 року, після чого Ф'юрі вирішив завершити кар'єру.
Боксер Рой Джонс прокоментував два бої Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Він вважає, що "Циганський король" в обох боях проявив себе краще.
У травні та грудні 2024 року відбулися бої Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. В обох протистояннях перемогу здобув український боксер.
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Чи згоден Джонс з перемогою Усика
Він зазначив, що йому подобаються обидва боксери і важко обрати сильнішого, пише 24 канал з посиланням на IFL TV.
Враховуючи два поєдинки Тайсона з Усиком і зважаючи на два бої Джошуа проти Олександра... думаю, Ф'юрі був набагато кращим. Я віддаю перевагу йому у бою з Ей-Джеєм. Тут шанси 50 на 50, але поки я більше схиляюсь саме до Тайсона,
– сказав Рой Джонс.
Нагадаємо, що у першому бою Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів, а у другому – одноголосним. Також після протистоянь з українцем Тайсон Ф'юрі ухвалив рішення про завершення кар'єри.