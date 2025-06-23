Зірковий Кроуфорд назвав двох найкращих бійців в історії боксу

Бокс – один з найпопулярніших видів спорту. Між уболівальниками й експертами постійно тривають суперечки, який боєць – номер один у ньому.

Дехто виділяє легенд минулого, а є й ті, хто віддає належне зіркам сучасності. Своєю думкою щодо цього поділився один з найкращих боксерів нинішнього покоління Теренс Кроуфорд, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Яких боксерів Кроуфорд вважає найкращими

Американський чемпіон світу назвав двох найкращих бійців усіх часів. Він виділив визнаних легенд, які билися у XX столітті.

Я думаю, що найкращими боксерами в історії є Шугар Рей Робінсон і Мухаммед Алі. Не думаю, що з цими двома хтось коли-небудь зрівняється,

– сказав Кроуфорд.

Зазначимо, що сам "Мисливець" наразі посідає третє місце в рейтингу P4P. Свій наступний поєдинок він проведе у вересні проти Сауля Альвареса, на кону стоятиме звання абсолюта у другому середньому дивізіоні.

До слова. Теренс Кроуфорд досі залишається непереможним на професійному рівні. Він провів 41 бій, у яких здобув усі перемоги (31 нокаутом).

Нагадаємо, що раніше Рой Джонс назвав двох найкращих боксерів сучасності. Одним із них він виділив "Мисливця".