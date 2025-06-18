Британський боксер розповів, хто серед його суперників мав найсильніший удар, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out. Його вибір дещо здивував.

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Найсильніший панчер серед суперників Льюїса

Колишній чемпіон світу виділив Шеннона Бріггза, з яким бився за пояс WBC. Він вважає, що саме американець був найпотужнішим панчером, з яким він ділив ринг:

Бріггзу бракувало витривалості, але він точно знав, як використовувати вагу свого тіла для удару. На жаль для нього, коли ти стикаєшся зі мною, тобі потрібні всі навички, тому що сили недостатньо. Фанати могли очікувати, що я назву МакКолла або Хасима Рахмана як найсильнішого панчера, але я обираю Шеннона.

Зазначимо, що бій Льюїс – Бріггз відбувся в березні 1998 року. Тоді британець здобув перемогу технічним нокаутом у п'ятому раунді.

До слова. Всього на професійному рівні Леннокс Льюїс провів 44 поєдинки, у яких здобув 41 перемогу. Серед його суперників буди такі зіркові супертяжі: Евандер Холіфілд, Майк Тайсон, Віталій Кличко, Френк Бруно та Хасим Рахман.

Нагадаємо, що раніше Леннокс Льюїс зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Він вважає, що сила "Динаміта" може мати вирішальне значення в битві за абсолют.