Британский боксер рассказал, кто среди его соперников имел самый сильный удар, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out. Его выбор несколько удивил.

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Самый сильный панчер среди соперников Льюиса

Бывший чемпион мира выделил Шеннона Бриггза, с которым дрался за пояс WBC. Он считает, что именно американец был самым мощным панчером, с которым он делил ринг:

Бриггзу не хватало выносливости, но он точно знал, как использовать вес своего тела для удара. К сожалению для него, когда ты сталкиваешься со мной, тебе нужны все навыки, потому что силы недостаточно. Фанаты могли ожидать, что я назову МакКолла или Хасима Рахмана как самого сильного панчера, но я выбираю Шеннона.

Отметим, что бой Льюис – Бриггз состоялся в марте 1998 года. Тогда британец одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.

К слову. Всего на профессиональном уровне Леннокс Льюис провел 44 поединка, в которых одержал 41 победу. Среди его соперников были такие звездные супертяжи: Эвандер Холифилд, Майк Тайсон, Виталий Кличко, Фрэнк Бруно и Хасим Рахман.

Напомним, что ранее Леннокс Льюис сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Он считает, что сила "Динамита" может иметь решающее значение в битве за абсолют.