Это будет второе очное противостояние между боксерами. Своим мнением относительно предстоящего боя поделился бывший абсолют Леннокс Льюис, сообщает 24 Канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Кому отдает предпочтение "Лев"

Он считает, что "Динамит" имеет хорошие шансы нанести Александру Усику первое поражение на профессиональном уровне. По словам звездного британца, его земляк узнал слабые стороны украинца в первом бою, что поможет ему в реванше:

"Дюбуа готов. Он прошел через все испытания и проблемы. Он – убийца королей. У него есть сила. Это непростая задача, но он определенно тот человек, который может с ней справиться. Он возлагает большие надежды на это. Я думаю, что Дюбуа сделает это. Даниэль увидел слабые стороны Усика в первом бою.

Я считаю, что если у соперника есть слабые стороны, то вы должны атаковать. Не надо давать поблажек. Я знаю, что Дюбуа очень целеустремленный, сосредоточенный боец. Он будет готов. Это его мечта... У меня не очень хорошее зрение, но я бы сказал, что рефери отпустил Усика в первом бою после того удара".

Справка. Первый поединок между бойцами состоялся в августе 2023 года. Тогда Александр Усик нокаутировал своего оппонента в девятом раунде.

Напомним, что накануне стартовала продажа билетов на реванш Усик – Дюбуа. Их цена на порядок выше, чем была во время первого боя во Вроцлаве.