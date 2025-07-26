Чекав гімн України, але щось пішло не так: відео курйозу з Коханом на Універсіаді

Український метальник Михайло Кохан став чемпіоном Універсіади-2025. На церемонії нагородження з нашим атлетом стався кумедний випадок, який потрапив на відео.

Володар золотої медалі у метанні молота Михайло Кохан очікував почути на подіумі гімн України. Однак організатори увімкнули композицію "Gaudeamus" – усім відомий студентській гімн, пише 24 Канал.

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Як Кохан розвеселив своїх підписників?

Ця мелодія спантеличила Михайла. Він схрестив руки, сигналізуючи про помилку.

"Це не той гімн", – сказав на камеру Кохан.

Ситуацію розрядив бронзовий призер змагань італієць Джорджі Олівері. Він нагадав Михайлу, що на Універсіаді лунає "Gaudeamus", а не державний гімн. Український легкоатлет одразу зрозумів курйозність ситуації, яку сприйняв з гумором.

Після змагань він опублікував кумедне відео, яке покращило настрій його підписникам.

Відео курйозу з Коханом на Універсіаді

Зазначимо, що Михайло Кохан здобув золоту медаль на Універсіаді 23 липня 2025 року. У змаганнях з метання молота він показав результат 77,10 метрів.

Раніше повідомлялося, що Ярослава Магучіх вперше за останні три роки не потрапила на подіум Діамантової ліги.