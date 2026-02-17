Чому б йому не піти на контракт, – ТЦК про напад футболіста Колоса на військовослужбовця

У територіальному центрі комплектування прокоментували інцидент за участю футболіста клубу Колос, якого підозрюють у нападі. У заяві наголосили, що жоден громадянин не має "особливого статусу" та "всі рівні перед законом".

Обставини події наразі з’ясовують, триває перевірка. Про це повідомляє Київський обласний ТЦК та СП.

Що кажуть у ТЦК?

24-річний нападник ковалівського Колоса Данило Колесник напав на військовослужбовця ТЦК. Футболіст завдав удару в обличчю працівнику та виклав відео на своїй сторінці в інстаграмі.

Футболіст вирішив, що оскільки він ще не досягнув призовного віку, то йому дозволено усе і навіть бити військових ТЦК, які виконують важливі завдання з комплектації війська, Аби наші підрозділи, що боронять Україну, не відчували дефіциту особового складу, – наголосили у ТЦК.

Після нападу Колесник почав вихвалятися фактом побиття на своїй сторінці в Instagram, де також хизується своїм безтурботним життям.

"За своїми антропометричними даними нападник другої команди Колоса (до першої він не пробився) цілком підходить для десантно-штурмових військ. А чому б хлопцю не піти на контракт, не чекаючи мобілізації і настання призовного віку, аби виплеснути свою лють у боротьбі з ворогом. Дане відео Колесник уже видалив та закрив свою сторінку. Але у цифрову епоху важко приховати свої ганебні вчинки", – додають у ТЦК.

У пресслужбі також зазначають, що "поки такі українські спортсмени як Владислав Гераскевич беруть участь в Олімпійських Іграх і ціною дискваліфікації несуть світу правду про війну і злочини Росії в Україні, інші, перебуваючи удома, ховаються за спинами воїнів і навіть дозволяють собі влаштовувати з ними бійки, потураючи ворогу".

Що ще відомо про інцидент?