Коли оголосять нового тренера збірної України та хто дав згоду очолити команду

Головна команда країни залишається без наставника після відходу Сергія Реброва. Серед можливих наступників – Мирон Маркевич та Андреа Мальдера.

Збірна України може отримати нового головного тренера вже найближчим часом. Олег Саленко заявив, що це може статися вже у травні під час важливої футбольної події, пише "РБК-Україна".

Що відомо про терміни призначення нового тренера?

Колишній форвард національної команди Олег Саленко розповів, що ім'я нового керманича збірної України буде оголошено під час фіналу Кубка України, який відбудеться 20 травня на "Арені Львів". Саме цей матч між Динамо та Черніговом стане фоном для презентації оновленого тренерського штабу.

Маркевич дав згоду, але фаворит – Мальдера

Колишній наставник збірної України Мирон Маркевич у коментарі ютуб-каналу "Футбольний диван" підтвердив, що готовий повернутися до роботи з національною командою, якщо отримає відповідну пропозицію.

Я завжди готовий. Як воно буде – побачимо. Час покаже,

– сказав він.

Раніше легенда українського футболу Йожеф Сабо назвав Мирона Маркевича найбільш оптимальним кандидатом на роль тренера збірної.

Попри це, за інформацією "УА-Футбол", в УАФ також розглядають варіант із запрошенням іноземного наставника. Серед претендентів – Ігор Йовічевіч та Андреа Мальдера.

Останній уже інтегрований у командні процеси та здатен швидко продовжити роботу без тривалого перехідного періоду. Раніше Мальдера був асистентом Андрія Шевченка під час його періоду тренерської діяльності в збірній України. Зараз італієць перебуває без роботи.

