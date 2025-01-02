Спортивні журналісти та оглядачі боксу оцінили шанси на повернення Олександра Усика на ринг. Фахівці вважають, що українець відновить виступи після тривалої перерви.

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Коли Усик повернеться у ринг

Спеціалісти відзначили 2024 рік особливим для Олександра Усика. Працівники ЗМІ пригадали перший поєдинок, де українець переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішення суддів, а також другий бій, де чемпіон здобув звитягу одноголосно, зазначивши, що обидва протистояння були дуже важкі, повідомляє 24 канал із посиланням на BJPenn.com.

Не чекайте, що Усик швидко повернеться в ринг після другої перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Олександр візьме тривалу паузу після двох найбільших перемог у професійному боксі,

– заявили фахівці.

Оглядачі також висловились щодо завершення кар'єри Олександром Усиком. Українського чемпіона принаймні чекає, як мінімум ще один поєдинок, адже після бою з Тайсоном Ф'юрі він прийняв виклик від Даніеля Дюбуа.

Усик поки що не схожий на людину, яка думає про завершення кар'єри на піку слави. Але виснажливі бої не могли не позначитися на здоров'ї українця – боксер тривалий час проведе поза рингом і відновлюватиме свої сили,

– запевнили експерти.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик зустрічався з Даніелем Дюбуа у 2023-му році. Тоді у Вроцлаві український боксер переміг британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.