Українець вдруге здолав свого опонента та залишився непереможним на професійному рівні. Цю подію прокоментував на власному ютуб-каналі колишній чемпіон UFC Майкл Біспінг, інформує 24 Канал.

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Заслужені компліменти Усику

Британець віддав належне обом бійцям. При цьому він заявив, що результат поєдинку був повністю справедливим, назвавши Олександра найкращим боксером сучасності.

"Цього разу Тайсона Ф’юрі справедливо побив найкращий боксер свого покоління. Олександр Усик – король, він домінував, завдавав більше шкоди, більше ударів, а також більше контролював ринг. У нього усе було під контролем.

Так, це був близький бій, Ф’юрі показав свої якості та повинен пишатися собою. Він повинен бути задоволений своїм виступом, але цього було недостатньо, щоб перемогти", – сказав Біспінг.

Довідка. На відміну від першого бою, у реванші українець переміг одноголосим рішенням суддів. Всі вони зафіксували однаковий рахунок – 116:112.

Нагадаємо, що після цього поєдинку Олександру Усику на ринзі одразу кинув виклик Даніель Дюбуа, який володіє поясом IBF. Український чемпіон попередньо його прийняв.