Легендарний Леннокс Льюїс розповів, коли Усик має завершити кар'єру

Кривдник Віталія Кличка дав свою оцінку майбутній битві між Усиком та Дюбуа. Льюїс вважає, що цей поєдинок не буде останнім у кар'єрі українця.

Вже цієї суботи, 19 липня, в Лондоні пройде бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Поєдинок викликає інтерес з боку боксерських знаменитостей, в тому числі й Леннокса Льюїса, повідомляє 24 Канал з посиланням на Boxing News.

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Що сказав Льюїс?

Саме британець був останнім абсолютним чемпіоном світу серед хевівейту до того, як це звання у 2024-му здобув Усик. Вже найближчим часом Олександр планує завершувати кар'єру. Проте Льюїс вважає, що українцю ще рано вішати рукавички на цвях.

Думаю, Усик ще може трохи побоксувати. Він ще молодий і досі любить те, що робить. У нього є чіткий план завершення карʼєри. Він казав, що хоче провести ще один бій після цього. Як на мене, це правильне рішення,

– заявив Леннокс.

Нагадаємо, що Льюїс виступав у професійному боксі з 1989 по 2003 роки та виграв 41 з 44-х поєдинків. У своєму останньому бою в кар'єрі Леннокс переміг технічним нокаутом Віталія Кличка.

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Зазначимо, що за підсумком бою Усик – Дюбуа визначиться новий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Олександру належать пояси WBA, WBC та WBO, тоді як Даніелю – IBF.

Суперники вже зустрічались один з одним у ринзі в серпні 2023 року. Тоді український боксер здобув перемогу нокаутом у дев'ятом раунді.