Уже в эту субботу, 19 июля, в Лондоне пройдет бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Поединок вызывает интерес со стороны боксерских знаменитостей, в том числе и Леннокса Льюиса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

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Что сказал Льюис?

Именно британец был последним абсолютным чемпионом мира среди хевивейта до того, как это звание в 2024-м получил Усик. Уже в ближайшее время Александр планирует завершать карьеру. Однако Льюис считает, что украинцу еще рано вешать перчатки на гвоздь.

Думаю, Усик еще может немного побоксировать. Он еще молод и до сих пор любит то, что делает. У него есть четкий план завершения карьеры. Он говорил, что хочет провести еще один бой после этого. Как по мне, это правильное решение,

– заявил Леннокс.

Напомним, что Льюис выступал в профессиональном боксе с 1989 по 2003 годы и выиграл 41 из 44-х поединков. В своем последнем бою в карьере Леннокс победил техническим нокаутом Виталия Кличко.

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Отметим, что по итогам боя Усик – Дюбуа определится новый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Александру принадлежат пояса WBA, WBC и WBO, тогда как Даниэлю – IBF.

Соперники уже встречались друг с другом в ринге в августе 2023 года. Тогда украинский боксер одержал победу нокаутом в девятом раунде.