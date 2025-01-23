Питання дуже болюче, – Гвоздик про свій наступний поєдинок
- Олександр Гвоздик прокоментував, що питання про його наступний поєдинок є болючим, бо вже другий раз зривається його бій.
- Гвоздик планував боксувати 1 лютого в андеркарді поєдинку Моррель – Бенавідес, але це, ймовірно, не відбудеться.
- Олександр Гвоздик – колишній чемпіон світу у напівважкій вазі, який оголошував про завершення кар'єри після поразки Артуру Бетербієву.
Український боксер Олександр Гвоздик прокоментував проведення свого наступного поєдинку. Він зазначив, що це дуже болюче питання.
У червні 2024 року Олександр Гвоздик провів бій проти Давіда Бенавідеса. Тоді український боксер програв своєму супернику.
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Наступний поєдинок Гвоздика
Українець зазначив, що питання стосовно його наступного поєдинку є дуже болючим, оскільки вже другий раз поспіль зривається його бій, пише 24 канал з посиланням на Sport.ua.
Буду зустрічатися зі своїм тренером та щось вирішувати і рухатися далі. Я повинен був боксувати 1 лютого в андеркарді поєдинку Моррель – Бенавідес, але, судячи з усього, цього не буде,
– сказав Олександр Гвоздик.
Також він додав, що офіційно цього не казали, але до цієї події залишається мало часу, тому можна зрозуміти, що це не відбудеться.
Нагадаємо, що Олександр Гвоздик є колишнім чемпіоном світу у напівважкій вазі. Після поразки Артуру Бетербієву він оголошував про завершення кар'єри.