Керні знайшли на дорозі без свідомості та в калюжі крові, після чого терміново госпіталізували до найближчої лікарні. Згодом його перевели до спеціалізованої клініки, проте важка травма голови виявилася несумісною з життям, пише Vringe.com.

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Що відомо про трагедію?

Попередньо відомо, що трагедія сталася через побутовий конфлікт. Колін повертався з вечірки до готелю і посперечався з водієм тук-тука (місцевого транспорту) через вартість проїзду, оскільки у боксера не було з собою готівки. Вони домовилися зупинитися біля банкомату, але в якийсь момент спортсмен випав із транспортного засобу прямо на ходу, приземлившись на голову.

Камери відеоспостереження підтвердили, що падіння було випадковим і водій не штовхав Керні. Проте керманичу все одно висунуть звинувачення.

Що загрожує водієві?

Керівника транспортного засобу планують звинуватити в необережному водінні, що призвело до смерті людини, а також у залишенні в небезпеці – він не надав боксеру першу допомогу та не викликав поліцію.

Федерація боксу Шотландії вже висловила свої співчуття. У заяві зазначили, що Керні був неймовірним талантом і неодноразово гідно представляв свою країну на чемпіонатах Європи серед юніорів та молодіжних чемпіонатах світу.

Молодий спортсмен всі свої десять поєдинків завершував перемогами.