Футболіст Барселони планує завершити кар'єру через вбивство одноклубника

У середу, 17 грудня, було вбито 33-річного футболіста Маріо Пінейду. Злочин стався в районі Саманес на півночі еквадорського Гуаякіля.

Внаслідок збройного нападу загинула також дівчина спортсмена. Цей інцидент дуже вразив одноклубника загиблого захисника, які разом грали за місцеву Барселону, повідомляє 24 Канал із посиланням на Diario Sur.

Хто вирішив завершити кар'єру?

Колишній футболіст збірної Еквадору Феліпе Кайседо заявив, що тепер збирається повісити бутси на цвях. На його рішення вплинуло саме вбивство Пінейди.

Найімовірніше, я завершу кар'єру, не планую продовжувати. Смерть Маріо Пінейди глибоко мене вразила, і я більше не хочу мати нічого спільного з футболом. Я не залишуся в Барселоні. Я людина моменту: коли вирішив приїхати сюди, керувався більше серцем, ніж головою. Якби думав головою, можливо, взагалі не приїхав,

– заявив Кайседо.

Зазначимо, що за кілька годин до загибелі Пінейда робив офіційний запит щодо надання особливого захисту. Він зробив це у зв’язку з погрозами, які надходили на його адресу.

Після збройного нападу Маріо та його кохана загинули на місці. З ними також була мати гравця – вона отримала поранення, наразі її життю нічого не загрожує.

Довідка. Маріо Пінейда більшу частину своєї кар'єри провів у Барселоні Гуаякіль. Він зіграв за цей клуб 224 матчі, двічі ставши з ним чемпіоном Еквадору.

Що відомо про Феліпе Кайседо?