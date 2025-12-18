Вбивство сталося внаслідок збройного нападу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу Барселони.

Що відомо про вбивство Пінейди?

За наявною інформацією, нападники відкрили вогонь еквадорському футболісту та його дружині. Разом з ним також була матір Пінейди.

Як повідомляє Ecuvisa Noticias, мати футболіста вижила, але все ж дістала поранення. Однак Пінейда та дружина загинули на місці.

У заяві поліції йдеться про те, що злочинці, які напали на футболіста пересувалися за допомогою мотоциклів. До цього Пінейда просив охорону через отримані погрози.

Також як пише The Assosiated Press, вбивство еквадорця може бути пов'язане зі зростанням злочинності у Гуаякілі. У місті було зафіксовано чимало випадків збройних нападів через наркотрафік.

Що відомо про Пінейду?