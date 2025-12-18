Ексфутболіст збірної Росії та ЦСКА страждає від тяжкого захворювання. Про це пише 24 канал із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

Що відомо про захворювання Алдоніна?

За наявною інформацією, в уродженця Алупки діагностували рак шлунку. Наразі він проходить лікування у Німеччині.

А метою турніру, де взяли участь друзі Алдоніна та ексфутболісти ЦСКА, було зібрати кошти на лікування росіянину. Після ігор відбувся благодійний аукціон – усі виручені кошти мають піти на допомогу колишньому півзахиснику.

Відзначимо, що ексфутболіст записав відеозвернення для учасників турніру, у якому подякував усім за підтримку.

Це має величезне значення для моїх близьких і для мене, всіх обіймаю, всіх поважаю. Сподіваюся, що з такою вашою підтримкою я обов'язково зі всім впораюсь, найголовніше: бережіть своїх рідних та близьких,

– сказав Алдонін.

Відзначимо, що у 2023 році росіянин взяв участь на турнірі у Барнаулі з викраденими дітьми з України. Окрім того, він, а також інші ексгравці збірної Росії Дмитро Сичов та Олексій Смертін фотографувалися з дітьми та роздавали автографи.

Участь у турнірі взяла команда "Наші діти". За інформацією пропагандистського медіа "Толк", у її складі були діти з "нових російських регіонів" (так росЗМІ називають тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей) та з "родин учасників СВО".

Що відомо про Алдоніна?