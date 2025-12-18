Ексфутболіст збірної Росії та ЦСКА страждає від тяжкого захворювання. Про це пише 24 канал із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
Що відомо про захворювання Алдоніна?
За наявною інформацією, в уродженця Алупки діагностували рак шлунку. Наразі він проходить лікування у Німеччині.
А метою турніру, де взяли участь друзі Алдоніна та ексфутболісти ЦСКА, було зібрати кошти на лікування росіянину. Після ігор відбувся благодійний аукціон – усі виручені кошти мають піти на допомогу колишньому півзахиснику.
Відзначимо, що ексфутболіст записав відеозвернення для учасників турніру, у якому подякував усім за підтримку.
Це має величезне значення для моїх близьких і для мене, всіх обіймаю, всіх поважаю. Сподіваюся, що з такою вашою підтримкою я обов'язково зі всім впораюсь, найголовніше: бережіть своїх рідних та близьких,
– сказав Алдонін.
Відзначимо, що у 2023 році росіянин взяв участь на турнірі у Барнаулі з викраденими дітьми з України. Окрім того, він, а також інші ексгравці збірної Росії Дмитро Сичов та Олексій Смертін фотографувалися з дітьми та роздавали автографи.
Участь у турнірі взяла команда "Наші діти". За інформацією пропагандистського медіа "Толк", у її складі були діти з "нових російських регіонів" (так росЗМІ називають тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей) та з "родин учасників СВО".
Що відомо про Алдоніна?
Російський футболіст виступав у складі ЦСКА з 2004 до 2013 року. Разом із московським клубом він виграв п'ять Кубків Росії та чотири рази тріумфував у Суперкубку ворожої країни.
Окрім того, він двічі ставав чемпіоном Росії. Також Алдонін разом з московським клубом вигравав Кубок УЄФА у 2005 році.
У складі збірної Росії півзахисник зіграв у 29 матчах. На його рахунку 1 результативна передача за національну команду.