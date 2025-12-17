Дружина спеціаліста поділилася деталями затримання. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на телеграм-канал Анни Семак.

Читайте також Зірковий футболіст збірної Португалії зробив татуювання російською мовою

Що відомо про затримання Семака?

Дружина тренера розповіла, що причиною затримання стало порушення правил, що забороняють вивезення у Росію товарів, придбаних у ЄС, і вартість яких перевищує 300 євро за одиницю.

За словами Семак, після перевірки працівники аеропорту викликали поліцію. Згодом правоохоронні органи провели допит та оформили документи, через що вони не змогли потрапити на рейс та втратили квитки.

Не знаю, скільки часу нас протримали, змусивши заплатити значний штраф за пару черевиків, окуляри та хустинку, змусивши викласти й залишити в ЄС усі куплені речі (їх ми передали приятелеві, який приїхав на допомогу і живе в Німеччині). За новими законами, громадяни Росії не мають права вивозити з Європи в Росію куплені речі, що перевищують суму 300 євро за товарну одиницю,

– написала Семак.

Дружина російського тренера також бідкається, що нікому не було діла до того, що вони спізнилися на рейс. З її слів, щоб потрапити на наступний літак довелося викласти чималі кошти за квитки.

"Видихнувши, щойно літак відірвався від землі, ми попрощалися з Німеччиною і Мюнхеном назавжди", – додала дружина Семака.

Що відомо про Семака у Зеніті?