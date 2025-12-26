Наразі немає таких явних фаворитів на статус найкращого гравця. Своєю думкою з цього приводу поділився легендарний в минулому форвард Марко ван Бастен, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ziggo Sport.

Хто є найкращим футболістом сучасності?

Він розповів, кого вважає найкращим футболістом станом на зараз. Колишній нападник збірної Нідерландів виділив вундеркінда з Барселони.

Ван Бастен високо оцінив гру 18-річної зірки збірної Іспанії Ламіна Ямаля. Він заявив, що юний вінгер наразі демонструє найвищий рівень у світовому футболі.

Без сумнівів, Ламін Ямаль – найкращий гравець світу на цей час. Я сподіваюся лише на те, що ми зможемо якомога довше насолоджуватися його грою,

– сказав ван Бастен.

Зазначимо, що раніше ван Бастен розніс іншого зіркового футболіста Мохаммеда Салаха. Він був обурений поведінкою єгиптянина, який пішов на відкритий конфлікт з Ліверпулем.

"Я б сказав, що в нього мізків як у хруща. Якщо так реагувати… Минулого року він дуже добре виступив, але в цьому сезоні регресував. Він погано поводився останні кілька місяців. Я завжди вважав Слота чесним і прямолінійним. Він не боїться конфронтації та не говорить нічого дурного. Салах же, навпаки, атакував його та відреагував неправильно", – цитує ван Бастена Voetbal Zone.

До слова. Напередодні було названо 100 найкращих футболістів сучасності. Його також очолив Ямаль.

Раніше Мирон Маркевич спрогнозував, що саме іспанець стане володарем "Золотого м'яча-2026".

Що відомо про Ламіна Ямаля?