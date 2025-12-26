Наразі немає таких явних фаворитів на статус найкращого гравця. Своєю думкою з цього приводу поділився легендарний в минулому форвард Марко ван Бастен, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ziggo Sport.
Хто є найкращим футболістом сучасності?
Він розповів, кого вважає найкращим футболістом станом на зараз. Колишній нападник збірної Нідерландів виділив вундеркінда з Барселони.
Ван Бастен високо оцінив гру 18-річної зірки збірної Іспанії Ламіна Ямаля. Він заявив, що юний вінгер наразі демонструє найвищий рівень у світовому футболі.
Без сумнівів, Ламін Ямаль – найкращий гравець світу на цей час. Я сподіваюся лише на те, що ми зможемо якомога довше насолоджуватися його грою,
– сказав ван Бастен.
Зазначимо, що раніше ван Бастен розніс іншого зіркового футболіста Мохаммеда Салаха. Він був обурений поведінкою єгиптянина, який пішов на відкритий конфлікт з Ліверпулем.
"Я б сказав, що в нього мізків як у хруща. Якщо так реагувати… Минулого року він дуже добре виступив, але в цьому сезоні регресував. Він погано поводився останні кілька місяців. Я завжди вважав Слота чесним і прямолінійним. Він не боїться конфронтації та не говорить нічого дурного. Салах же, навпаки, атакував його та відреагував неправильно", – цитує ван Бастена Voetbal Zone.
До слова. Напередодні було названо 100 найкращих футболістів сучасності. Його також очолив Ямаль.
Раніше Мирон Маркевич спрогнозував, що саме іспанець стане володарем "Золотого м'яча-2026".
Що відомо про Ламіна Ямаля?
Юний вінгер дебютував за Барселону вже у 15-річному віці, ставши наймолодшим гравцем в історії клубу, який вийшов на поле в офіційному матчі чемпіонату Іспанії.
У 2024 році його визнали найкращим молодим гравцем Європи, а в голосуванні за "Золотий м'яч-2025" посів друге місце, поступившись лише Усману Дембеле.
Вже має колекцію з п'яти трофеїв на дорослому рівні. Загалом зіграв за Барселону 126 матчів, у яких забив 34 голи та віддав 45 результативних передач.