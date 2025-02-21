Чорноморець здобув вольову перемогу над Колосом у першому матчі УПЛ у 2025 році

Рідненька українська Прем'єр-Ліга повертається. Сьогодні, 21 лютого, офіційно почалась весняна частина сезону елітного дивізіону країни.

Колос – Чорноморець 1:2

Голи: Ковталюк, 2 – Скиба, 10, Попов, 87

У першому матчі чемпіонату України у 2025 році ковалівський Колос приймав одеський Чорноморець. Гра 18-го туру УПЛ-2024/2025 завершилась перемогою гостей, повідомляє 24 канал.

Читайте також Лідер Динамо дав обіцянку фанатам "біло-синіх" перед весняною частиною УПЛ

Важлива перемога Чорноморця

Команди завершили першу половину сезону на різних позиціях. Колос залишився на безпечній дистанції від зони вильоту, а Чорноморець посідає передостанню сходинку турнірної таблиці та може покинути елітний дивізіон країни.

Очне протистояння між командами розпочалось доволі активно. Микола Ковталюк з Колоса відкрив рахунок у грі вже на другій хвилині зустрічі. Одесити швидко встановили паритет зусиллями Євгена Скиби.

Наприкінці першого тайму Скиба оформив дубль, зігравши на добиванні. Однак гол було скасовано, арбітр зафіксував положення поза грою у Євгена.

Згодом ковалівці перехопили ініціативу та протягом матчу діяли значно гостріше, ніж Чорноморець. Але одесити не тільки стримали Колос, а й вирвали перемогу за декілька хвилин до кінця матчу, голом відзначився Кирило Попов.