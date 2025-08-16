У суботу, 16 серпня, Колос у Ковалівці приймав львівські Карпати у рамках 3-го туру УПЛ-2025/2026. Команди не визначили сильнішого.

Колос чудово стартував у новому сезоні УПЛ, набравши у 2-х попередніх турах максимальні 6 балів. Натомість Карпати поступились Поліссю та зіграли внічию із Шахтарем, повідомляє 24 Канал.

Як закінчився матч Колос – Карпати?

У минулому сезоні-2024/2025 Карпати та Колос обмінювались перемогами.

На 20-й хвилині господарі поля відкрили рахунок у матчі. Климчук красивим ударом прошив сітку воріт Кліщука. Далі поєдинок перервала повітряна тривога.

Перед вимушеною паузою ВАР переглядав фол на нападнику Карпат Невесу. Після відновлення гри головний арбітр матчу показав пряму червону картку Ррапаю, який й сфолив на форварду "левів".

Навіть у більшості гостям не вдалось зрівняти цифри на табло до перерви.

У другому таймі "зелено-білі" повністю домінували на футбольному полі у Ковалівці. На 67-й хвилині гостям вдалось зрівняти рахунок у матчі завдяки голу Краснопіра – 1:1.

Вже у наступній атаці Краснопір був близьким до того, аби оформити дубль. Але неймовірний порятунок видав голкіпер Колоса.

Наприкінці матчу м'яч вдруге побував у володіннях Пахолюка після удару Невеса. Однак на цей раз гравець Карпат був в офсайді перед пострілом нападника "левів".

Фінальний свисток зафіксував нічию у Ковалівці 1:1.

Колос – Карпати 1:1

Голи: Климчук, 20 – Краснопір, 67

Вилучення: Ррапай, 36

У наступному турі УПЛ команда Руслана Костишина зіграє вдома проти дебютанта елітного дивізіону Епіцентра (30 серпня). Натомість Карпати протистоятимуть на виїзді іншому дебютанту УПЛ Кудрівці (29 серпня).