Сенсаційний ЛНЗ очолив УПЛ: Шахтар не зміг обіграти команду з села та втратив лідерство

В чемпіонаті України 2025 – 2026 тривають матчі 15-го туру цими вихідними. На суботу, 6 грудня, винесена зустріч за участі донецького Шахтаря.

Команда Арди Турана завітала в гості до сенсаційного Колоса. Підопічні Руслана Костишина підійшли до туру на четвертому місці, а наприкінці листопада здолали вдома Динамо, повідомляє 24 Канал.

Як Шахтар оступився у Ковалівці?

Ба більше, у квітні під час минулої кампанії "хлібороби" змогли обіграти і Шахтар з рахунком 4:2. Правда, тоді головним героєм був Владислав Велетень (1 гол + 3 асисти), який нині вже виступає за Полісся.

Та і Шахтарем тоді керував ще Маріно Пушич. Тепер же команда під керівництвом Арди Турана на ходу, хоча після чотирьох розгромних перемог донеччани ледь не програли Кривбасу (2:2).

Колос – Шахтар 0:0

"Гірники" очікувано володіли ініціативою, але і Колос непогано огризався. У складі Шахтаря непогані моменти мав Еліас, а після удару Очеретька врятував Пахолюк.

У гостей дуже активними були Теллес та Краснічі, тоді як герой зустрічі проти Динамо Юрій Климчук особливо нічим не запам'ятався. Втім Шахтар продовжував тиснути на ворота гостей.

У другому таймі Туран запустив Педріньо, Ізаке та Мейрелліша. Проте захист Колоса впорався із цим та залишив свої ворота "на замку", вдруге відібравши очки у гранда цього сезону.

Як Шахтар проводить сезон 2025 – 2026?