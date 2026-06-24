Колумбія вийшла в плей-оф Мундіалю раніше за Португалію

Навряд перед стартом чемпіонату світу багато хто припускав, що Колумбія, хай навіть із зіркою Баварії Луїсом Діасом, крокуватиме турнірним шляхом впевненіше за Кріштіану Роналду і компанію. Ще до зустрічі з європейськими "селесао" збірна з Південної Америки своє завдання вже виконала.

І головну роль у цьому відіграв, що цікаво, не Діас. І навіть не нападник – а номінально правий захисник Даніель Муньйос, який до цього провів якравий сезон за англійський Кристал Пелас, пише 24 Канал.

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Колумбія – ДР Конго 1:0

Гол: Муньйос, 76

Матч з Демократичною Республікою Конго мав би скластися для колумбійців простіше, ніж це вийшло насправді. Але африканці вже довели, що вміло користуються статусом аутсайдера і здатні здивувати навіть найбільших зірок – запитайте у португальців, які спромоглися з ними тільки на нічию.

Ось і у другій грі цієї незручної команди на Мундіалі здавалося, що суперник марно битиметься об оборону конголезців, втрачаючи нагоду за нагодою. Колумбія била у площину воріт дев'ять разів – але лише один удар став результативним.

Його на 76-ій хвилині задав Муньйос, який міг відзначатися ще в дебюті гри, але тоді взяття воріт скасували через офсайд. Цього ж разу претензій у суддівської бригади не було, тож латераль відзначив свій вже другий гол на цьогорічному чемпіонаті світу.

Огляд матчу Колумбія – ДР Конго від MEGOGO – дивіться відео:

Він виявився єдиним – 1:0 на користь Колумбії, яка витиснула максимум з двох матчів і з шістьма очками вже гарантувала собі потрапляння до 1/16 фіналу.

Але й Конго з його непоступливістю і колоритними вболівальниками додому ще не збирається: в останньому турі є можливість за певного сценарію навіть скочити на друге місце – або ж позмагатися за потрапляння до найкращих третіх команд квартетів.