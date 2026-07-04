"Нульова" Гана мінімально програла Колумбії в матчі з двома вимушеними замінами на старті

Стадія 1/16 фіналу Мундіалю закривалась не надто зірковою вивіскою Колумбія – Гана. Зрештою на полі лише одна з команд грала у футбол, в той час як інша заслужено вилетіла.

На полі у стартовому складі колумбійців з'явився один із "заробітчан" в чемпіонаті Росії. Але карма швидко усе розставила на свої місця: травма і заміна вже на 8-ій хвилині, пише 24 Канал.

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Колумбія – Гана 1:0

Гол: Аріас, 14

Форвард Колумбії Йон Кордоба досі не розуміє, що виступати за російський Краснодар – це дуже шкідливо для здоров'я. Можливо, трохи більше усвідомлення до нього дійде після травми, яку він зазнав вже на 8-ій хвилині, поступившись місцем на полі Луїсу Суаресу.

У ганійців теж на початку не все було гаразд: захисник Сенайя зміг зіграти лише 13 хвилин, після чого його замінив Аліду Сейду. А не встигла стрілка годинника зробити один оберт, як Колумбія вже була попереду.

Це зробив свою справу натхненний швидким виходом на поле Суарес: поборовся на фланзі і видав чудовий навіс на Йона Аріаса, якому залишалося переграти голкіпера впритул.

Розповідати про Гану в цьому матчі вже буквально нічого: африканська збірна зіграла максимально беззубо і ледь не вперше на цьому чемпіонаті сталося так, що одна з команда не завдала жодного удару взагалі – ані у площину, ані бодай в бік воріт суперника.

Натомість колумбійці по перерві могли подвоювати перевагу, але головна зірка нинішнього складу південноамериканців Луїс Діас забіг в офсайд, забиваючи другий м'яч.

Огляд матчу Колумбія – Гана від MEGOGO – дивіться відео:

1:0 у підсумку: Африка після феноменального виходу 9 з 10 збірних в плей-оф відчутно збавила темпи і до 1/8 фіналу делегувала лише дві команди. А у Південної Америки буде вдвічі більше представництво на наступній стадії.

З ким зіграє Колумбія в 1/8 фіналу?

Наступним суперником Луїса Діаса і компанії стане Швейцарія. Матч закриватиме програму 1/8 фіналу і відбудеться 7 липня о 23:00 за київським часом.