Команда Зінченка не буде бойкотувати турніри з російськими спонсорами

Лідер збірної України Олександр Зінченко володіє кіберспортивною командою з Counter-Strike 2 Passion UA. Нещодавно вона змінила своє ставлення до турнірів з російським капіталом.

Керівництво Passion UA відмовилося від бойкоту змагань, які спонсоруються російськими компаніями. Це рішення було прийнято у зв'язку зі змінами в правилах відбору до найпрестижнішого турніру сезону, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу команди.

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Чому команда Зінченка гратиме в турнірах з російськими грішми

У наступному Мейджорі – StarLadder Budapest Major 2025, команди не гратимуть відбірковий турнір. Учасники змагань визначатимуться за рейтингом Valve.

Керівництво Passion UA ухвалило рішення про участь в усіх турнірах незалежно від спонсора, що входять до офіційного циклу Valve. Таким чином команда Зінченка матиме максимальні шанси на участь у Мейджорі. Клуб пообіцяв, що всі призові від російських спонсорів підуть на підтримку України.

У випадку, якщо турнір має пряме спонсорство з боку компаній, пов’язаних із російськими букмекерськими компаніями, усі виграні кошти ми перерахуємо на підтримку України,

– йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко у 2022 році оголосив про створення кіберспортивної команди Passion UA, що спеціалізується на Counter-Strike 2. Футболіст лондонського Арсеналу навіть іноді бере участь у її матчах.

До речі, влітку Олександр Зінченко може змінити клубну прописку. Головний тренер "канонірів" не розраховує на українського універсала. Дортмундська Боруссія не проти підсилити свій склад гравцем збірної України.