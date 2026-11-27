Лідер української збірної з біатлону Віталій Мандзин висловився про шанси збірної України на ЧС-2027. Спортсмен дав оптимістично-обережний прогноз.

Мандизин, який у сезоні 2025/26 опинився у топ-25 загального заліку Кубка світу, вважає, що збірна України може поборотися за високі місця під час світової першості. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу.

Що сказав Мандзин про ЧС-2027

Наш земляк налаштований на хороший результат. Щоправда, не став прогнозувати чітких медальних здобутків для "синьо-жовтих".

Мені важко подивитися у майбутнє: у яких гонках і чи будуть медалі. На мою думку, командний рівень нашої української збірної виріс, змінився у позитивну сторону. Дуже сподіваюся, що це дасть свої плоди. Водночас наразі можна помітити, що на цей момент чоловічий біатлон настільки швидко прогресує, що навіть топовим командам, як Німеччина важко пробитися у призи,

– зазначив біатлоніст.

Майбутній чемпіонат світу відбудеться з 10 по 21 лютого 2027 року в естонському Отепяе. Світова першість пройде у цій локації вперше.

Зазначимо, що під час індивідуальної гонки на першому етапі Кубка світу 2026/27 Віталій Мандзин був найкращим серед українців – 18 місце.

Розклад першого етапу Кубка світу