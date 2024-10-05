Продаж Дженоа підтвердив генеральний директор клубу Андрес Бласкес. Його слова цитує Sport Face.

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Клуб Маліновського піде з молотка

Наразі клуб не демонструє результатів, які очікували інвестори. Цілком можливо, що невдачі на старті сезону влинули на рішення компанії 777 Partners.

Клуб продається. Вже є мінімум три-чотири групи інвесторів, які проявляють інтерес до придбання команди. Вони вважають, що це гарна можливість для вкладення коштів, адже економічна ситуація наразі краща, ніж тоді, коли 777 придбав клуб,

– сказав гендиректор Дженоа.

Баскес також повідомив про наміри клубу взимку підсилити склад. Під час січневого трансферного вікна "грифони" планують підписати трьох гравців: двох нападників та хавбека, який має замінити травмованого Руслана Маліновського.

Довідка. Компанія 777 Partners також володіє акціями бельгійського Стандарда, німецької Герти, бразильської Васко да Гами, французького Ред Стар.

Нагадаємо, що компанія 777 Partners придбала Дженоа у вересні 2021 року. Нові власники пов'язували амбітні плани з клубом. Одним з перших рішень керівництва було запрошення на посаду головного тренера Андрія Шевченка. Однак екснаставника збірної України звільнили через два місяці після призначення через незадовільні результати.

У серпні 2023 року гравцем "грифонів" став Руслан Маліновський. Українець підписав повноцінний контракт з клубом. У матчі 5-го туру Серії А сезону-2024/25 хавбек отримав важку травму, через яку вибув зі складу на кілька місяців.

Після шести зіграних турів Дженоа знаходиться на 16-му рядку турнірної таблиці. У 7-му турі "грифони" зіграють на виїзді проти Аталанти.