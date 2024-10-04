Останнім часом чемпіон світу-2018 Поль Погба переживає непрості часи. У 2023 році француза спіймали на вживанні допінгу, через що він отримав довгострокову дискваліфікацію.

До теми Манчестер Юнайтед видав драму у Лізі Європи, але знову не виграв: що коїться зі славетним клубом

Погба близький до повернення

В організмі Погба знайшли тестостерон, після чого його відсторонили від футболу аж на чотири роки. Втім, як повідомляють чимало ЗМІ, термін дискваліфікації гравця зменшено.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) скоротив відсторонення всього до 18 місяців. Француз зможе повернутися до тренувань у січні 2025 року, а вже у березні – зіграти в офіційному матчі.

Наразі 31-річний Поль є гравцем Ювентуса, з яким підписав контракт у 2022 році. Втім за цей час він встиг відіграти всього 12 матчів, записавши на свій рахунок один асист.

Читайте також Роналду і компанія боїться їхати на матч Азійської ліги чемпіонів: що сталось

При цьому хавбек підписував контракт на зарплату у 8 мільйонів євро на рік. Але через дискваліфікацію туринці зрізали його окладу до мінімального – 2 тисячі євро на місяць.

Нагадаємо, що найкращим досягненням в кар'єрі Погба є золото чемпіонату світу-2018. Також з Ювентусом він виходив у фінал Ліги чемпіонів, а з Манчестер Юнайтед ставав переможцем Ліги Європи.