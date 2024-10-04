Порту – Манчестер Юнайтед 3:3

Голи: Пепе, 27, Омородіон, 34, 50 – Решфорд, 7, Гойлунд, 20, Магуайр, 90+1.

Манчестер Юнайтед провів активне трансферне вікно влітку, підписавши новачків на 100 з гаком мільйонів євро. Втім результати манкуніанців на старті сезону не вражають, повідомляє 24 Канал.

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Гарячий матч з шістьма голами

Команда вже тричі встигла програти в шести матчах АПЛ, а в Лізі Європи стартувала із нічиєї проти Твенте. Другий же єврокубковий матч видався для "червоних дияволів" дуже драматичним.

Підопічні тен Хага вже до 20-ї хвилини двічі вразили ворота "драконів". Героєм цього відрізку зустрічі став Маркус Решфорд, який сам відзначився після ефектного проходу та асистував на Гойлунда.

Проте після цього гра у манкуніанців посипалась. Ще до перерви Порту відновив паритет завдяки пострілам Пепе та Омородіона. А після перерви Саму вивів свою команду вперед, оформивши дубль.

Додала проблем Манчестер Юнайтед і червона картка для Бруну Фернандеша. Капітан "дияволів" заробляє вилучення вже у другому матчі поспіль. Втім англійцям вдалось продемонструвати характер.

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Порятунок у меншості

Підопічні тен Хага вирвали нічию у компенсований час завдяки точному удару головою від Магуайра після кутового. Таким чином, МЮ уник поразки, але довів серію без перемог до чотирьох зустрічей.

У наступному турі Ліги Європи Манчестер Юнайтед завітає в гості до Фенербахче, яким керує екстренер англійців Жозе Моуріньо. Нагадаємо, що в АПЛ манкуніанці посідають аж 13 місце, відставання від лідера Ліверпуля становить вісім балів.

Відеоогляд матчу Порту – Манчестер Юнайтед