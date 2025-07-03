GGBET – офіційний спонсор ФК Полісся Житомир

Не встиг завершитися сезон УПЛ, як футбольні команди почали готуватися до нового. Один з етапів підготовки – підписання партнерств для клубів.

Першими про угоду заявили хоч і нові, але вже гучні імена в українському спорті: букмекерський бренд GGBET та ФК Полісся (Житомир), пише 24 Канал.

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Сьогодні два бренди анонсували офіційне партнерство. GGBET і Полісся запускають нову хвилю контенту, інтерактивів, спецпроєктів та форматів, які дозволять кожному фанату бути ще ближче до улюбленої команди.

Від офлайн подій до диджиталу – кожен проєкт надихатиме та мотивуватиме вболівальників об'єднуватися навколо команди вовків, яка грає для своїх.

Зараз наш клуб перебуває у стадії трансформації: ми змінюємось, зростаємо, плануємо, і саме в цей час нам важливо, хто поруч із нами. Партнерство з GGBET – це той міжнародний досвід та підтримка, яких ми потребуємо та готові інтегрувати в наше спільне майбутнє та співпрацю,

– сказав Олександр Денисов, директор з маркетингу, медіа та спонсорства Полісся.

У GGBET також бачать багато перспектив у співпраці з житомирським клубом.

"Ми з натхненням долучаємось до партнерства з ФК Полісся. Це команда з характером, амбіціями та відданими вболівальниками. Житомирські вовки – це про емоції, боротьбу до кінця. Наше завдання – посилити ці чесноти, створивши якісні продукти для вболівальників. Впевнені, що клуб гідно представлятиме Україну в єврокубках", – відзначив Сергій Міщенко, CEO GGBET UA.

Вже в липні Полісся на чолі з новим головним тренером клубу Русланом Ротанем розпочне свій шлях у матчах 2 раунду кваліфікації Ліги конференцій.