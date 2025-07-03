Первыми о соглашении заявили хоть и новые, но уже громкие имена в украинском спорте: букмекерский бренд GGBET и ФК Полесье (Житомир), пишет 24 Канал.

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Сегодня два бренда анонсировали официальное партнерство. GGBET и Полесье запускают новую волну контента, интерактивов, спецпроектов и форматов, которые позволят каждому фанату быть еще ближе к любимой команде.

От оффлайн событий до диджитала – каждый проект будет вдохновлять и мотивировать болельщиков объединяться вокруг команды волков, которая играет для своих.

Сейчас наш клуб находится в стадии трансформации: мы меняемся, растем, планируем, и именно в это время нам важно, кто рядом с нами. Партнерство с GGBET – это тот международный опыт и поддержка, в которых мы нуждаемся и готовы интегрировать в наше общее будущее и сотрудничество,

– сказал Александр Денисов, директор по маркетингу, медиа и спонсорства Полесья.

В GGBET также видят много перспектив в сотрудничестве с житомирским клубом.

"Мы с воодушевлением приобщаемся к партнерству с ФК Полесье. Это команда с характером, амбициями и преданными болельщиками. Житомирские волки – это об эмоциях, борьбу до конца. Наша задача – усилить эти добродетели, создав качественные продукты для болельщиков. Уверены, что клуб достойно будет представлять Украину в еврокубках", – отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET UA.

Уже в июле Полесье во главе с новым главным тренером клуба Русланом Ротанем начнет свой путь в матчах 2 раунда квалификации Лиги конференций.