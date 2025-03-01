Дуже давно не спілкувався особисто, – Сабо дорікнув Шевченку за невдячність

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо першим дав шанс Андрію Шевченку дебютувати у дорослому футболі. Однак останнім часом легенди українського футболу не спілкуються.

85-річний фахівець поскаржився на відсутність уваги зі сторони свого вихованця Андрія Шевченка. За словами Йожефа Сабо, президент УАФ не спілкується з ним через конфлікт, пише 24 Канал з посиланням на Український футбол.

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Через що Шевченко образився на Сабо

Колишній тренер Динамо та збірної України вважає, що Шевченко образився на нього через інтерв'ю, в якому детально розповів про "гріхи" молодості зірки світового футболу.

"Я з Шевченком вже дуже давно не спілкувався особисто. Він зараз десь там витає в хмарах, недосяжний. Я йому звісно бажаю здоров’я, всього найкращого…

Мабуть, він образився на мене після того інтерв'ю, де я розповів, що в юності він мав стосунки зі старшою жінкою й міг загубити кар'єру. Я його тоді витягнув. І от така вдячність…", – розповів Сабо.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко дебютував за київське Динамо 8 листопада 1994 року у матчі проти Шахтаря. Тоді тренером "біло-синіх" був Йожеф Сабо. Крім того, фахівець очолював збірну України, коли за неї грав Шевченко.

Під час скандального інтерв'ю Сабо розповів, що на початку кар'єри Шевченко опинився у поганій компанії. Начебто він зустрічався із жінкою, яка була старша за нього на 10 років. За словами Сабо, у той час майбутній володар "Золотого м'яча" палив, але не сигарети.