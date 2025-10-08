"Це ненормально": легенда Динамо розповів, як вирішити конфлікт Шовковського та Ярмоленка
- Йожеф Сабо вважає, що конфлікт між Шовковським і Ярмоленком шкодить Динамо, і радить налагодити стосунки, щоб уникнути поділу команди на два табори.
- Конфлікт між Шовковським і Ярмоленком почався під час тренування, коли тренеру не сподобалося, як футболіст тренується, що викликало тривале непорозуміння.
Київське Динамо в останніх чотирьох турах поспіль зіграло внічию в Українській Прем'єр-лізі. "Біло-сині" втратили лідерство в чемпіонаті й наразі все вказує на те, що в команди криза.
Це все відбувається на тлі непростих відносин Олександра Шовковського й Андрія Ярмоленка, що вже не вдається приховувати. Своєю думкою щодо конфлікту між головним тренером і зірковим вінгером поділився Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.
Читайте також Скандал у збірній України, робота у Москві: що відомо про легенду Динамо Кузнецова
Що сказав Сабо про конфлікт у Динамо?
Колишній наставник Динамо вважає, що Шовковському та Ярмоленку треба терміново налагодити стосунки, тому що ця ситуація шкодить клубу. В іншому випадку, з кимось доведеться попрощатися, адже команда поділилася на два табори.
"Потрібно, щоб Саша розбирався, а найкраще – президент Ігор Суркіс. Це ненормально. Я так думаю, що в команді є гравці, які підтримують Ярмоленка, а є такі, що за Шовковського. Жахливо, якщо таке відбувається в колективі. Терміново потрібно щось робити, щоб налагодити стосунки в команді й уникнути розділення.
Вихід? Примирити колектив. Можна йти по жорстких рішеннях – або міняти Шовковського на іншого тренера, або звільнити Ярмоленка, чи щоб він сам якось пішов… Але найкраще – це всім разом зібратися, обговорити ситуацію та знайти можливість працювати на успіх команди спільно", – заявив Сабо.
До слова. Після останнього матчу Динамо в неприємну ситуацію також потрапив Олександр Караваєв. Гравець киян роздавав автографи, коли один з уболівальників почав активно висловлювати свої претензії та принижувати футболіста. Через це між ними сталася словесна перепалка на підвищених тонах.
Нагадаємо, що напередодні наявність конфлікту між Ярмоленком і Шовковським підтвердив журналіст Ігор Циганик. Він у програмі Циганик Live розповів, що непорозуміння триває вже тривалий час.
Конфлікт є й існує вже певний період. Про це вже всі знають. Це не секрет Полішинеля,
– заявив блогер.
Що відомо про конфлікт Ярмоленка та Шовковського?
- Вперше про це заговорив блогер Ігор Бурбас, який у власній програмі розповів, що конфлікт між тренером і футболістом стався на одному з тренувань. Тоді начебто Шовковському не сподобалося, як гравець тренується й він у грубій формі вигнав Андрія. Ярмоленко при цьому нічого не відповів наставнику, а пішов з тренування та продовжив займатися індивідуально.
- Після цього обидва фігуранти конфлікту прокоментували сварку, назвавши відносини "діловими", а у ЗМІ начебто все перебільшили.
- Проте напередодні Олександр Шовковський після матчу з Металістом 1925 розповів, що Андрій Ярмоленко покинув розташування Динамо після гри Ліги конференцій через сімейні обставини. Він назвав це рішення "дивним".
- На це вже відреагував Віктор Вацко. Журналіст вважає, що такі слова вказують на те, що Шовковський більше не розраховує на Ярмоленка, а своїм коментарем тренер тільки розгойдує човен, створюючи конфлікт з лідером команди.