Це все відбувається на тлі непростих відносин Олександра Шовковського й Андрія Ярмоленка, що вже не вдається приховувати. Своєю думкою щодо конфлікту між головним тренером і зірковим вінгером поділився Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.

Що сказав Сабо про конфлікт у Динамо?

Колишній наставник Динамо вважає, що Шовковському та Ярмоленку треба терміново налагодити стосунки, тому що ця ситуація шкодить клубу. В іншому випадку, з кимось доведеться попрощатися, адже команда поділилася на два табори.

"Потрібно, щоб Саша розбирався, а найкраще – президент Ігор Суркіс. Це ненормально. Я так думаю, що в команді є гравці, які підтримують Ярмоленка, а є такі, що за Шовковського. Жахливо, якщо таке відбувається в колективі. Терміново потрібно щось робити, щоб налагодити стосунки в команді й уникнути розділення.

Вихід? Примирити колектив. Можна йти по жорстких рішеннях – або міняти Шовковського на іншого тренера, або звільнити Ярмоленка, чи щоб він сам якось пішов… Але найкраще – це всім разом зібратися, обговорити ситуацію та знайти можливість працювати на успіх команди спільно", – заявив Сабо.

До слова. Після останнього матчу Динамо в неприємну ситуацію також потрапив Олександр Караваєв. Гравець киян роздавав автографи, коли один з уболівальників почав активно висловлювати свої претензії та принижувати футболіста. Через це між ними сталася словесна перепалка на підвищених тонах.

Нагадаємо, що напередодні наявність конфлікту між Ярмоленком і Шовковським підтвердив журналіст Ігор Циганик. Він у програмі Циганик Live розповів, що непорозуміння триває вже тривалий час.

Конфлікт є й існує вже певний період. Про це вже всі знають. Це не секрет Полішинеля,

– заявив блогер.

Що відомо про конфлікт Ярмоленка та Шовковського?