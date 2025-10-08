Это все происходит на фоне непростых отношений Александра Шовковского и Андрея Ярмоленка, что уже не удается скрывать. Своим мнением относительно конфликта между главным тренером и звездным вингером поделился Йожеф Сабо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

Что сказал Сабо о конфликте в Динамо?

Бывший наставник Динамо считает, что Шовковскому и Ярмоленку надо срочно наладить отношения, потому что эта ситуация вредит клубу. В противном случае, с кем-то придется попрощаться, ведь команда поделилась на два лагеря.

"Нужно, чтобы Саша разбирался, а лучше всего – президент Игорь Суркис. Это ненормально. Я так думаю, что в команде есть игроки, которые поддерживают Ярмоленка, а есть такие, что за Шовковского. Ужасно, если такое происходит в коллективе. Срочно нужно что-то делать, чтобы наладить отношения в команде и избежать разделения.

Выход? Примирить коллектив. Можно идти по жестким решениям – или менять Шовковского на другого тренера, или уволить Ярмоленка, или чтобы он сам как-то ушел... Но лучше всего – это всем вместе собраться, обсудить ситуацию и найти возможность работать на успех команды совместно", – заявил Сабо.

К слову. После последнего матча Динамо в неприятную ситуацию также попал Александр Караваев. Игрок киевлян раздавал автографы, когда один из болельщиков начал активно высказывать свои претензии и унижать футболиста. Из-за этого между ними произошла словесная перепалка на повышенных тонах.

Напомним, что накануне наличие конфликта между Ярмоленком и Шовковским подтвердил журналист Игорь Цыганык. Он в программе Цыганик Live рассказал, что недоразумение продолжается уже длительное время.

Конфликт есть и существует уже определенный период. Об этом уже все знают. Это не секрет Полишинеля,

– заявил блогер.

Что известно о конфликте Ярмоленка и Шовковского?