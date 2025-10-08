Это все происходит на фоне непростых отношений Александра Шовковского и Андрея Ярмоленка, что уже не удается скрывать. Своим мнением относительно конфликта между главным тренером и звездным вингером поделился Йожеф Сабо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.
Читайте также Скандал в сборной Украины, работа в Москве: что известно о легенде Динамо Кузнецове
Что сказал Сабо о конфликте в Динамо?
Бывший наставник Динамо считает, что Шовковскому и Ярмоленку надо срочно наладить отношения, потому что эта ситуация вредит клубу. В противном случае, с кем-то придется попрощаться, ведь команда поделилась на два лагеря.
"Нужно, чтобы Саша разбирался, а лучше всего – президент Игорь Суркис. Это ненормально. Я так думаю, что в команде есть игроки, которые поддерживают Ярмоленка, а есть такие, что за Шовковского. Ужасно, если такое происходит в коллективе. Срочно нужно что-то делать, чтобы наладить отношения в команде и избежать разделения.
Выход? Примирить коллектив. Можно идти по жестким решениям – или менять Шовковского на другого тренера, или уволить Ярмоленка, или чтобы он сам как-то ушел... Но лучше всего – это всем вместе собраться, обсудить ситуацию и найти возможность работать на успех команды совместно", – заявил Сабо.
К слову. После последнего матча Динамо в неприятную ситуацию также попал Александр Караваев. Игрок киевлян раздавал автографы, когда один из болельщиков начал активно высказывать свои претензии и унижать футболиста. Из-за этого между ними произошла словесная перепалка на повышенных тонах.
Напомним, что накануне наличие конфликта между Ярмоленком и Шовковским подтвердил журналист Игорь Цыганык. Он в программе Цыганик Live рассказал, что недоразумение продолжается уже длительное время.
Конфликт есть и существует уже определенный период. Об этом уже все знают. Это не секрет Полишинеля,
– заявил блогер.
Что известно о конфликте Ярмоленка и Шовковского?
- Впервые об этом заговорил блогер Игорь Бурбас, который в собственной программе рассказал, что конфликт между тренером и футболистом произошел на одной из тренировок. Тогда вроде бы Шовковскому не понравилось, как игрок тренируется и он в грубой форме выгнал Андрея. Ярмоленко при этом ничего не ответил наставнику, а ушел с тренировки и продолжил заниматься индивидуально.
- После этого оба фигуранта конфликта прокомментировали ссору, назвав отношения "деловыми", а в СМИ вроде бы все преувеличили.
- Однако накануне Александр Шовковский после матча с Металлистом 1925 рассказал, что Андрей Ярмоленко покинул расположение Динамо после игры Лиги конференций по семейным обстоятельствам. Он назвал это решение "странным".
- На это уже отреагировал Виктор Вацко. Журналист считает, что такие слова указывают на то, что Шовковский больше не рассчитывает на Ярмоленка, а своим комментарием тренер только раскачивает лодку, создавая конфликт с лидером команды.