Президент України Володимир Зеленський під час емоційної розмови з Дональдом Трампом зажадав гарантій безпеки для нашої держави. Суперечку між політиками прокоментував український баскетболіст Олексій Лень.

Центровий Лос-Анджелес Лейкерс Олексій Лень народився на Луганщині, в окупованому з 2014 року місті Антрациті. Його рідні змушені були залишити свій дім через російських загарбників, пише 24 Канал з посиланням на Los Angeles Times.

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Лень закликав американців прислухатися до слів Зеленського

Тож Олексій Лень не з Тік-Токів знає про ситуацію в України та ціну усім обіцянкам диктатора Владіміра Путіна. У коментарі американським ЗМІ він наголосив, що український народ втомився від війни. Баскетболіст сподівається, що керівники держав знайдуть спільне рішення.

Ми хочемо, щоб війна припинилася, і хочемо повернутися до нормального життя і просто жити нормальним життям. Все, що сказав Зеленський, це: "Так, ми хочемо припинення вогню. Але в минулому Путін багато разів порушував його. Нам потрібні гарантії безпеки",

– зауважив Лень.

Гравець Лос-Анджелес Лейкерс наголосив, що загарбницькі амбіції Путіна не обмежуються знищенням України.

"Допоможіть українському народу боротися за демократію. Якщо ми програємо цю війну, Путін не зупиниться на цьому. Він, мабуть, піде до Прибалтики. А це буде війна не десь там. Вона торкнеться всіх", – розповів Лень.

Зазначимо, що адміністрація Дональда Трампа відверто підіграє російським злочинцям. Президент США прийняв рішення призупинити допомогу Україні.

Це рішення скандального політика розкритикувала перша ракетка України Еліна Світоліна. Останні дії господаря Білого дому завдають багато шкоди українцям та матимуть трагічні наслідки.