Побив тренера у присутності дітей: поліція відкрила провадження через конфлікт в Ужгороді

Неприємний інцидент трапився на Закарпатті. Конфліктна ситуація виникла між дитячим тренером та батьком одного з юних футболістів.

Інцидент з бійкою трапився на стадіоні "Авангард" в Ужгороді, де місцевий тренер Микола Фанта проводив заняття. На тренування прийшов батько одного з вихованців та побив тренера, пише 24 Канал з посиланням на Закарпатську асоціацію футболу.

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Батько футболіста вчинив розправу над тренером

За інформацією ЗАФ, інцидент виник на рівному місці. На одному із занять, яке проходило у холодну погоду, тренер попросив юних футболістів вдягнути теплий одяг. Однак один з хлопчиків знехтував вимогою наставника. Він послався на те, що форму випрала мама і йому більше ні в чому вийти. Тренер змушений був відсторонити його від заняття.

Історія повторилася наступного разу. Хлопцю знову заборонили тренуватися з усіма та викликали батьків.

Розбиратися прийшов батько юного футболіста. Він звинуватив тренера у доведенні дитини до тривожного стану. Розлючений чоловік з кулаками накинувся на фахівця, який більш ніж удвічі його старший. Він спочатку вдарив тренера рукою, а потім головою в обличчя. У Миколи Фанти є підозра на перелом носа та струс мозку.

Через інцидент тренер звернувся до правоохоронних органів. За словами фахівця, за 40 років роботи з ним вперше сталася подібна ситуація.

За фактом правопорушення поліція відкрила провадження за статтею 125 (Нанесення легких тілесних ушкоджень – 24 Канал). Під час службової перевірки тренера відсторонили від роботи.

Зазначимо, що це не перший конфлікт у дитячому футболі. У 2023 році під час матчу між юнацькими командами U-13 ДЮСШ Виноградова та Сваляви батько одного з футболістів вдарив гравця зі складу суперника.