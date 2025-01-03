Популярний портал Transfermarkt склав символічну збірну з гравців, які завершили кар'єру у 2024 році. У компанії зіркових футболістів опинився українець Євген Коноплянка, пише 24 Канал.

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Коноплянка серед зірок футболу

Експерти поставили ексгравця Шальке та Севільї на правий фланг півзахисту, хоча для Євгена ріднішою була позиція на лівому краю. Партнерами Коноплянки по символічній збірній стали справжні легенди світового футболу: німець Тоні Кроос, іспанець Андрес Іньєста, португалець Пепе. Про таку компанію Євген міг лише мріяти під час кар'єри.

Повний склад символічної збірної за версією Transfermarkt

Клаудіо Браво – Рафаель Варан, Жоель Матіп, Пепе – Тьяго Алькантара, Тоні Кроос, Нані, Андрес Іньєста, Євген Коноплянка – Маруан Феллайні, Сіндзі Окадзака.

Коноплянка у символічній збірній / фото Transfermarkt

Нагадаємо, що під час кар'єри Коноплянка грав за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар, Краковію та ЧФР Клуж.

На рахунку Євгена 21 гол у 87 матчі за збірну України. 17 липня 2024 року він завершив професійну кар'єру. Наразі Євген Коноплянка разом із Романом Зозулею займаються агентською діяльністю.