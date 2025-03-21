Ексчемпіон UFC МакГрегор хоче стати президентом Ірландії та заявив про "підтримку Трампа"

Ексчемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор заявив, що хоче стати наступним президентом Ірландії. З такою заявою він виступив після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Конора МакГрегора в інстаграмі.

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МакГрегор заявив про наміри стати президентом

В Ірландії 11 листопада 2025 року мають відбутися президентські вибори. Після зустрічі з Трампом МакГрегор заявив, що планує висунути свою кандидатуру на виборах.

Колишній чемпіон UFC стверджує, що Ірландія повинна повністю імплементувати Міграційний пакт ЄС до 12 червня 2026 року. Відтак, МакГрегор хоче очолити опозицію та виступити проти цього документа.

Отже, до 12 червня 2026 року обидві палати парламенту мають ухвалити кілька законодавчих актів, а потім їх підпише президент. Хто ще може протистояти уряду і виступити проти цього законопроєкту? Будь-який інший кандидат у президенти, якого вони спробують висунути, не матиме жодного опору. Я буду!

– написав він у мережі.

Ба більше, МакГрегор заявив, що у разі обрання на посаду винесе пакт Європейського Союзу щодо міграції на всенародне голосування.

Свою заяву колишній чемпіон MMA проілюстрував світлиною з дитиною на руках. Однак увагу привертає зелена кепка МакГрегора. На ній видніється напис: "Make Ireland Great Again" ("Зробімо Ірландію знову великою"). Це алюзія до передвиборчого лозунгу Дональда Трампа – "Make America Great Again".

Останнім часом МакГрегор все частіше робить політичні заяви, хоча раніше не мав жодного досвіду в політиці. Так, він висловлював підтримку Дональду Трампу та захоплювався ним під час президентської гонки.

Втім, про свої наміри піти в політику. Так, у грудні 2022 року Конор МакГрегор заявив, що хоче стати президентом Ірландії.