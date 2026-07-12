"Завтра я буду в церкві": МакГрегор зробив дивну заяву після поразки від Голловея

Конор МакГрегор прокоментував невдале повернення в октагон після поразки Максу Голловею. Ірландець зробив несподівану заяву про "диявола" та пообіцяв знову битися.

Поєдинок із Максом Голловеєм завершився для колишнього чемпіона UFC справжнім кошмаром. Уже на старті бою МакГрегор отримав серйозну травму коліна, яка поставила хрест на його шансах на успішний камбек, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Макгрегор після поразки?

Конор МакГрегор звернувся до вболівальників після болючої поразки від Макса Голловея. Ірландський боєць зізнався на своїй сторінці в мережі Х, що досі не може повірити в те, що сталося в октагоні.

За словами ексчемпіона UFC, він перебував у чудовій фізичній формі й повністю підготувався до поєдинку. МакГрегор також відкинув припущення критиків, які після бою заявили, що він нібито був неготовим до повернення.

Я був настільки готовий до цього бою, що не можу повірити в те, що сталося. Розмови про те, що я був не у формі – це нісенітниця. Я був спокійний, готовий й упевнений у собі. Я в шоці від того, що сталося,

– написав МакГрегор.

I was so sharp and so ready for this fight I cannot believe what has happened. The talk of me being off while walking in to the fight is nonsense. I was calm, ready, and confident. I am in shock what has taken place. The devil is literally staring at me right in front of my face… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2026

Ірландець зробив загадкову заяву

Водночас боєць залишив емоційне повідомлення, у якому згадав про віру. МакГрегор заявив, що переживає важкий момент, однак не має наміру опускати руки.

Диявол буквально дивиться мені просто в очі. Я не піддамся. Завтра я буду в церкві. Я подолаю це. Я не дозволю себе збити з правильного шляху. Я повернуся,

– наголосив ірландець.

Нагадаємо, поєдинок між Конором МакГрегором і Максом Голловеєм завершився технічним нокаутом. Уже на перших секундах бою ірландець травмував коліно, через що не зміг продовжувати виступ на звичному рівні, а рефері був змушений достроково зупинити поєдинок.