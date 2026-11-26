26 листопада, 06:25
Біатлон – де дивитися перший етап Кубка світу в Контіолахті
У четвер, 26 листопада, у Контіолахті (Фінляндія) розпочнеться новий біатлонний сезон. У межах першого етапу Кубка світу відбудеться 6 гонок, які можна переглянути в прямому ефірі.
В Україні гонки з біатлону транслюватиме телеканал та сайт Суспільне Спорт, а також місцеві канали Суспільного.
Пряма трансляція біатлону
Окрім того, дивитися прямі трансляції біатлону можна на сайті 24 Каналу.
Розклад першого етапку Кубка світу
- 26 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
- 27 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки
- 28 листопада (14:10) – одиночна змішана естафета
- 28 листопада (16:15) – змішана естафета
- 29 листопада (14:00) – спринт, 10 км, чоловіки
- 29 листопада (17:15) – спринт, 7,5 км, жінки
Нагадаємо, Україна вже оголосила заявку на дебютний етап Кубка світу у новому сезоні.
Склад чоловічої команди
- Віталій Мандзин
- Дмитро Підручний
- Антон Дудченко
- Денис Насико
- Богдан Борковський
Склад жіночої команди
- Олена Городна
- Христина Дмитренко
- Тетяна Тарасюк
- Олександра Меркушина
- Анастасія Меркушина