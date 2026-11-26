У четвер, 26 листопада, у Контіолахті (Фінляндія) розпочнеться новий біатлонний сезон. У межах першого етапу Кубка світу відбудеться 6 гонок, які можна переглянути в прямому ефірі.

В Україні гонки з біатлону транслюватиме телеканал та сайт Суспільне Спорт, а також місцеві канали Суспільного. Пряма трансляція біатлону Окрім того, дивитися прямі трансляції біатлону можна на сайті 24 Каналу. Розклад першого етапку Кубка світу 26 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

27 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки

28 листопада (14:10) – одиночна змішана естафета

28 листопада (16:15) – змішана естафета

29 листопада (14:00) – спринт, 10 км, чоловіки

29 листопада (17:15) – спринт, 7,5 км, жінки Нагадаємо, Україна вже оголосила заявку на дебютний етап Кубка світу у новому сезоні. Склад чоловічої команди Віталій Мандзин

Дмитро Підручний

Антон Дудченко

Денис Насико

Богдан Борковський Склад жіночої команди Олена Городна

Христина Дмитренко

Тетяна Тарасюк

Олександра Меркушина

Анастасія Меркушина