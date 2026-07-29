Житомирська команда спробує продовжити свій єврокубковий шлях у протистоянні з одним із найтитулованіших клубів Данії. На переможця двоматчової дуелі вже чекає наступний етап кваліфікації турніру, передає 24 Канал.

Де і коли дивитися матч Копенгаген – Полісся

У середу, 29 липня, житомирське Полісся проведе виїзний матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27 проти данського Копенгагена.

Зустріч відбудеться на домашньому стадіоні данського клубу та розпочнеться о 20:00 за київським часом. Пряму трансляцію поєдинку в Україні забезпечить платформа MEGOGO.

Головним арбітром зустрічі призначено чеха Марека Радіну. Допомагатиме йому суддівська бригада з Чехії.

Перший матч подарував уболівальникам справжню гольову перестрілку. Команди зіграли внічию – 3:3, а Полісся уникнуло поразки завдяки влучним ударам Ігоря Краснопіра, Олега Федора та Олександра Філіппова. Завдяки цьому команда Руслана Ротаня зберегла хороші шанси на вихід до наступного раунду.

Полісся спробує переписати історію

Для житомирського клубу матч у Данії стане одним із найважливіших у єврокубковій історії. Після домашньої нічиєї команди розпочнуть гру фактично з чистого аркуша, а переможець дуелі отримає путівку до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Водночас українському представнику доведеться боротися не лише з сильним суперником, а й із невтішною статистикою. Полісся стало вже четвертим українським клубом, який зустрівся з Копенгагеном у єврокубках. За підсумками попередніх двоматчевих протистоянь українські команди жодного разу не змогли пройти данський клуб.

Команда Руслана Ротаня вже довела, що здатна нав'язати боротьбу фавориту. Якщо Полісся зуміє повторити атакувальну гру, продемонстровану в першій зустрічі, житомиряни матимуть реальний шанс створити одну з найгучніших сенсацій старту нового єврокубкового сезону.