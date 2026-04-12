Sport News 24 Інші види спорту
12 квітня, 13:33
Росіянина жорстко нокаутував дебютант дивізіону UFC на очах у Дональда Трампа

Андрій Олійник
Основні тези
  • Росіянин Азамат Мурзаканов вперше в кар'єрі зазнав поразки нокаутом від бразильця Паулу Кошти на UFC 327, під час дебюту останнього в новій ваговій категорії.
  • Президент США Дональд Трамп відвідав вечір боїв у Маямі, реагуючи на нокаут росіянина усмішкою та оплесками, а також спілкувався з Коштою, жартуючи про його модельний потенціал.

На вечорі змішаних бойових мистецтв UFC 327 непереможний раніше росіянин вперше у кар'єрі опинився на канвасі зусиллями бійця, який вперше виступав у новій для себе вазі. За цим пильно спостерігав президент США.

Азамат Мурзаканов виграв попередні 16 поєдинків в напівважкій вазі. Але проти Паулу Кошти був безсилий, повідомляє UFC.

Дивіться також ФІФА може позбавити США матчів чемпіонату світу-2026 через війну Трампа проти Ірану 

Як росіянин зазнав приголомшливого нокауту в UFC?

Бразилець Кошта вперше виступав у новій для себе ваговій категорії. Проте дебютанту вдалося не просто вистояти проти досвідченого представника країни-агресора, але й покласти його у третьому раунді. 

Мурзаканов пропустив удар ногою в голову, після чого похитнувся і завалився. Рефері одразу ж зафіксував нокаут, не давши південноамериканцю довершити справу.

Як відреагував на дії бразильця Дональд Трамп?

Президент США, який перебуває у дружніх відносинах з очільником промоушену UFC Дейною Вайтом, відвідав вечір боїв, який відбувався у Маямі.

Під час трансляції Трамп зустрів нокаут росіянина широкою усмішкою та оплесками. А пізніше камери зловили момент, де політик спілкується з Коштою. Як пише HappyPunch, республіканець сказав бійцю, що той занадто гарний для того, щоб виходити в октагон, і мав би заробляти на життя модельним бізнесом. Пізніше на пресконференції Кошта визнав, що це було смішно.

Які результати ще були на UFC 327?

  • У головній події вечора новозеландець Карлос Ульберг переміг нокаутом у першому раунді колишнього чемпіона Іржі Прохазку.
  • Джош Хокіт одностайним рішенням суддів здолав Кертіса Блейдса і отримав запрошення від Дональда Трампа взяти участь у вечорі UFC на галявині Білого дому 14 червня 2026 року.
  • Домінік Реєс роздільним рішенням суддів виявився сильнішим за Джонні Вокера.