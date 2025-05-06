Жирона Циганкова планує здійснити трансфер українського футболіста

У іспанському вищому дивізіоні може стати на одного українського футболіста більше. Жирона, де виступає Віктор Циганков, планує підписати гравця з чемпіонату України.

Каталонський клуб уважно стежать за гравцем столичного Динамо. Трансфер може відбутись влітку цього року, повідомляє 24 канал із посиланням на Футбол 24.

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За ким слідкує Жирона

За інформацією джерела, Костянтин Вівчаренко почав співпрацю з агентом Олегом Смалійчуком. Захисник Динамо може продовжити кар'єру в іспанській Жироні.

"Червоно-біли" планують підписати гравця "біло-синіх" на заміну Мігелю Гутьєресу. На іспанця претендують два мадридських клуби Реал та Атлетіко.

Якщо Жирона продасть гравця, вони готові здійснити трансфер гравця молодіжної збірної України. Каталонці почали стежити за Вівчаренком взимку цього року.

Нагадаємо, що Жирона наразі бореться за виживання у іспанській еліті після попереднього історичного сезону. Команда посідає 15 місце у Ла Лізі, маючи у своєму активі 38 очок за 34 зіграні тури.