Марта Костюк – Кімберлі Біррелл 7:5, 4:6, 6:3

Костюк та Біррел за свою кар'єру вперше зустрілись між собою на корті. Марта у важкому трисетовому матчі здобула перемогу над австралійкою, повідомляє 24 канал.

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Як Костюк обіграла Біррелл

Перший сет видався доволі напруженим. Тенісистки до останнього йшли нога в ногу по рахунку 5:5. Згодом Марта Костюк активізувались та змогла записати сет на свій рахунок, відігравши п'ять брейк-пойнтів.

У другій партії українська тенісистка вимушена була наздоганяти Кімберлі Біррелл. Попри старання Марти перемогу у сеті здобула австралійська спортсменка з рахунком 4:6.

Третій сет став вирішальним для обох тенісисток. Марта Костюк з самого початку заволоділа ініціативою та солідно повела у рахунку – 5:1. Біррелл намагалась вирівняти рахунок, але експерша ракетка України забрала перемогу.

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У наступному колі WTA 1000 у Маямі Марта Костюк зіграє проти "нейтральної" Анни Блінковой. Матч відбудеться у неділю 23 березня.