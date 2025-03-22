Марта Костюк – Кимберли Биррелл 7:5, 4:6, 6:3

Костюк и Биррел за свою карьеру впервые встретились между собой на корте. Марта в тяжелом трехсетовом матче одержала победу над австралийкой, сообщает 24 канал.

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Как Костюк обыграла Биррелл

Первый сет выдался довольно напряженным. Теннисистки до последнего шли нога в ногу по счету 5:5. Впоследствии Марта Костюк активизировались и смогла записать сет на свой счет, отыграв пять брейк-пойнтов.

Во второй партии украинская теннисистка вынуждена была догонять Кимберли Биррелл. Несмотря на старания Марты победу в сете одержала австралийская спортсменка со счетом 4:6.

Третий сет стал решающим для обеих теннисисток. Марта Костюк с самого начала завладела инициативой и солидно повела в счете – 5:1. Биррелл пыталась выровнять счет, но експерша ракетка Украины забрала победу.

Костюк победила Биррелл: смотрите видео

В следующем круге WTA 1000 в Майами Марта Костюк сыграет против "нейтральной" Анны Блинковой. Матч состоится в воскресенье 23 марта.