"Це не найстрашніше у світі": Костюк прокоментувала поразку у півфіналі Ролан Гаррос

Марта Костюк прокоментувала виліт у з Відкритого чемпіонату Франції на півфінальній стадії. Друга ракетка України пояснила, що відчуває після поразки від Міри Андрєєвої.

Українська тенісистка висловилась про свій завершальний поєдинок на цьогорічному паризькому турнірі. Її слова передає 24 Канал.

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Що сказала Марта Костюк?

Українська спортсменка зазначила, що причиною її поразки було не хвилювання перед матчем. За словами тенісистки, перебіг гри одразу пішов добре для Андрєєвої.

Сьогодні все, що могло скластися на її користь, склалося на її користь. А все, що могло не скластися для мене, не склалося для мене. Такі дні бувають, і я це приймаю,

– сказала Костюк.

Наша представниця додала, що вона не буде впадати у депресію після важкої поразки. Марта заявила, що сприймає цю подію як можливість набути важливого досвіду.

Програти матч на будь-якій стадії турніру – це не найстрашніше у світі. Це був мій перший півфінал, і я отримала цей досвід. Наступного разу, коли зіграю у півфіналі, можливо, почуватимуся краще або інакше – не знаю,

– зазначила українська гравчиня.

Також Костюк додала, що Міра Андрєєва зазвичай добре грає на Ролан Гаррос, де 19-річна росіянка уже була у півфіналі два роки тому. Українка додала, що її суперниця зіграла у матчі 1/2 фіналу дуже добре.

Марта Костюк: що далі?

Марта підніметься з 15-го місця у світовому рейтингу на 12-те. Вже 8 червня Костюк поновить особистий рекорд у рейтингу.

У понеділок українка повинна розпочати трав’яний сезон, адже 23-річна тенісистка заявлена на турнір WTA 500 у Лондоні. Існує імовірність, що після тривалого шляху на грунті Костюк може не зіграти у столиці Великої Британії.

Зазначимо, кривдниця Марти Костюк у фіналі зіграє проти польки Маї Хвалінської, яка дійшла до вирішального матчу на Ролан Гаррос з кваліфікації.