"Вона фантастична тенісистка": Бекер оцінив прогрес Костюк та дав прогноз на 1/2 Ролан Гаррос

Невдовзі Марта Костюк зіграє у першому для себе півфіналі Ролан Гаррос. Шестиразовий переможець турнірів Великого Шолому Борис Бекер оцінив теніс українки.

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу Борис Бекер прокоментував виступи Марти Костюк під час відкритого чемпіонату Франції. Він вважає, що українка має хороші шанси на успіх.

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Що сказав легендарний тенісист про Костюк?

Він відзначив своє захоплення грою другої ракетки України. Колишній лідер чоловічого тенісу наголосив на тому, що сталось після матчу проти Еліни Світоліної у чвертьфіналі – промові переможниці чвертьфіналу.

Передусім, я великий її прихильник. Вважаю, що вона фантастична тенісистка. Те що було вчора після перемоги над Еліною, мене це дуже емоційно зворушило. Також мені дуже подобається, як Марта підтримує український народ. Вважаю, що це чудовий приклад,

– сказав Борис.

За словами володаря 49 титулів в одиночному розряді, зараз Марта виправила ті проблеми, які заважали їй у минулому.

Я чув, що вона завжди була дуже талановитою, але водночас мала певні психологічні труднощі. Їй було непросто справлятися з очікуваннями, депресією та іншими проблемами. Також я чув, що наприкінці минулого року вона взяла паузу, щоб пройти терапію. Вона звернулася до психолога, намагалася знайти причину, чому постійно відчуває тиск. Думаю, саме це й змінило ситуацію,

– зазначив спікер.

На думку Бекера, поєдинок проти Світоліної теж був нелегким випробуванням, але Костюк зуміла чудово через це пройти.

Вчорашній матч, імовірно, був найважливішим у її кар'єрі – проти подруги. Вона впоралася з цим блискуче. Думаю, це має стати прикладом для інших тенісисток. Більшість гравчинь уміють добре грати, але не всі здатні впоратися з тиском. Коли очікування дуже високі, багато хто не витримує,

– зауважив колишній тенісист.

Легендарний спортсмен заявив, що ситуація Марти Костюк може стати взірцем для інших дівчат у світовому турі. Наразі наша землячка демонструє ментальну стійкість, яка є ключем до успіху.

Справа не у форхенді чи інших технічних елементах, а в психології. Можливо, Марта покаже приклад іншим спортсменкам, що не варто боятися звертатися по допомогу до ментального тренера або психолога. Не потрібно соромитися використовувати всі можливості, щоб стати кращим гравцем. Думаю, саме тому цього року Марта значно сильніша, ніж була раніше,

– сказав експерт.

Переможець найбільших турнірів у тенісі вважає, що незабаром саме представниця України зуміє поповнити короткий перелік тих спортсменок, які змагаються за перші сходинки світового рейтингу.

Думаю, що зараз номером один, безумовно, є Аріна Соболенко. Але позаду неї є простір для зростання інших. Так, Олена Рибакіна дуже сильна на швидких покриттях. Є також такі тенісистки, як Гофф та інші. Але, на мою думку, у жіночому тенісі зараз існує певний вакуум і можливо – Марта зможе його заповнити,

– зазначив Борис.

Бекер також дав певний прогноз на півфінальний матч Костюк – Андрєєва. За словами німецького експерта, необхідні певні умови, щоб передбачення збулось.

Це чудова можливість для Марти. Вона вже двічі перемагала Андрєєву, але зараз йдеться про півфінал турніру Grand Slam. Тут діють і додаткові чинники. Якщо вона збереже той самий настрій і той самий психологічний підхід, який продемонструвала вчора, то, думаю, Марта переможе,

– спрогнозував колишній німецький тенісист.

Додамо в іншому півфіналі четверга зійдуться кваліфаєрка Мая Хвалінська, яка представляє Польщу, та ще одна "безпрапорна" Діана Шнайдер – сіяна на турнірі під 25-м номером.

Коли Костюк зіграє в 1/2 фіналу Ролан Гаррос?

Поєдинок українки проти "нейтральної" росіянки заплановано другим запуском на корті імені Філіппа Шатріє, який є головною ареною змагань. Гра стартує 4 червня не раніше 16.00 за часом Києва.

Нагадаємо, що матчі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу можна переглянути на Eurosport та HBO Max.