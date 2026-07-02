Костюк зіграє у третьому колі Вімблдону: вона перемогла "безпрапорну" кривдницю Стародубцевої

Друга ракетка України з тенісу Марта Костюк зіграла у матчі другого кола одиночного жіночого розряду у рамках Вімблдону. Суперницею нашої спортсменки була "нейтральна" росіянка.

У четвер, 2 липня, Марта Костюк зіштовхнулась зі 114-ю у світовому рейтингу Анною Блінковою. Про результат матчу повідомляє 24 Канал.

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Як склалась гра Костюк?

Цей матч був другим в особистій історії протистоянь спортсменок. Торік на турнірі серії WTA 1000 сильнішою було Марта Костюк. Зазначимо, що на старті турніру Блінкова перемогла іншу українку – Юлію Стародубцеву.

На старті першого сету Марта Костюк продемонструвала, що не має наміру повторювати долю своєї партнерки по збірній України. Наша тенісистка швидко повела із рахунком 2:0, але згодом кілька разів втратила гейм на власній подачі. Перший сет дійшов до тайбрейку, де сильнішою була Блінкова – 7:6 для "безпрапорної".

Марта Костюк – Анна Блінкова – 2:1 (6:7, 6:3, 6:3)

У другому сеті українка почала помітно краще грати під час активного прийому подачі суперниці. Завдяки цьому протягом сету наша представниця два рази виграла гейм на подачі суперниці – 6:3 Костюк.

У третьому сеті Марта одразу програла свою подачу, однак не відпустила суперницю у рахунку. Фінальний сет протистояння завершився із рахунком 6:3 на корсить тенісистки з України.

Марта Костюк: що далі?

На стадії третього кола Марта зустрінеться з переможницею пари Ясмін Паоліні (Італія) – Вікторія Голубіч (Швейцарія). Суперниця українки визначиться пізно ввечері.

Зазначимо, що Костюк втретє у кар'єрі вийшла до третього кола Вімблдону, де на цій стадії вона поступалась у 2024-му та 2025 роках. Якщо друга ракетка України дійде до чвертьфіналу, то претендуватиме на вхід у першу десятку світового рейтингу за підсумком турніру.

Після Вімблдону Марта Костюк зіграє у Канаді, де 1 серпня стартує турнір серії WTA 1000. Змагання пройдуть у Торонто.